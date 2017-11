Derubata anziana: fingevano controlli sull’acqua

Foto di Morazzone

Una donna di oltre 80 anni ha denunciato un furto con raggiro, avvenuto in una abitazione periferica al paese di Morazzone, tra via Maddalena e via Pagliate. Secondo quanto risulta alle forze dell’ordine, due uomini si sono presentati a casa dicendo che dovevano fare un controllo sull’acqua potabile. Erano in due, vestiti con divise che facevano pensare alle forze dell’ordine. L’anziana ha raccontato che i due uomini l’hanno addormentata e poi hanno rubato i soldi contenti in una piccola cassaforte. Indagano i carabinieri della stazione di Carnago.

Il sindaco Matteo Bianchi rivolge un appello: “Purtroppo si aggirano in paese persone che si spacciano per dipendenti comunali e chiedono ad anziani di poter entrare in casa con qualche scusa.

Non c’è nessun incaricato del Municipio mandato a domicilio, quindi si invita a segnalare immeritatamente alle forze dell’ordine nel caso di citofonata anomala. Sono su un’Audi grigia ed hanno già portato a compimento un furto.

Si spera vivamente che la Prefettura possa incrementare l’attenzione delle forze di polizia su questi fastidiosi atti criminosi, evitando di lasciare soli i Sindaci con i propri cittadini a combattere questi fenomeni”.