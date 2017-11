Da dicembre, due nuovi agenti di polizia locale. I primi dopo 10 anni

Prenderanno servizio il primo dicembre i due nuovi agenti della polizia locale assunti a tempo indeterminato per il comando di piazza Repubblica.

Si tratta del primo incremento di organico da dieci anni. I due agenti sono stati selezionati tramite un concorso per cui sono state presentate 144 domande. I candidati ritenuti idonei alla selezione, 114, hanno partecipato a tre prove una pratica di uso della moto in dotazione dal comando, una scritta ed una orale.

I primi due classificati della graduatoria che resterà valida per tre anni, e che anche altri comuni hanno chiesto di poter utilizzare, sono stati assunti ed entreranno in servizio nella giornata di venerdì, ossia dal primo dicembre. Al momento il corpo saronnese, guidato dal comandante Giuseppe Sala, è sotto organico visto che non raggiunge a causa di trasferimenti, mobilità e pensionamento le 30 unità previste. L’aumento del numero di agenti, presenti sul territorio, è da sempre stata una priorità indicata dall’Amministrazione comunale del sindaco Alessandro Fagioli.