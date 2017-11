Dietro le sbarre: storie di uomini e donne dal carcere di Varese

Il carcere è una realtà dura, faticosa, che mette a dura prova emozioni e speranza. Scegliere di fare volontariato in carcere è una scommessa difficile, ma c’è chi fa questa scelta e ne esce arricchito.

Lo racconteranno i volontari e le volontarie dell’Associazione assistenti carcerari San Vittore di Varese, protagonisti del secondo incontro del ciclo “Porto Ceresio apre gli occhi sul mondo”.

L’appuntamento è per sabato 18 novembre, alle 17 nella sala mostre di piazzale Luraschi.

Come l’anno scorso, anche quest’anno la Biblioteca comunale propone una serie di incontri ravvicinati con associazioni che operano nei più disparati campi del volontariato. Un’occasione per conoscere chi ha scelto di donare parte del suo tempo per gli altri, ma anche per avvicinarsi a temi e problemi importanti della società in cui viviamo.

L’incontro è aperto a tutti.