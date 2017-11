Dietro l’etichetta tanto lavoro (e tanti lavori)

Chi immagina quanto lavoro (e quanti lavori) ci sono dietro una semplice etichetta applicata su un barattolo e sulla confezione di uno dei tanti prodotti che compriamo ogni giorno al supermercato?

Mercoledì mattina 19 studenti di terza media dell’Istituto comprensivo di Arcisate hanno avuto l’occasione di scoprirlo grazie all’iniziativa Pmi Day 2017 promossa dall’Unione industriali di Varese.

I ragazzi della 3° D, accompagnati dalle insegnanti Franca Rossi e Vanessa Cogliandro hanno trascorso la mattina alla Artes di Arcisate, azienda che da 40 anni opera nel settore delle etichette autoadesive. Accolti da Luca Airoldi, uno dei soci dell’azienda, hanno potuto avvicinarsi per la prima volta alla complessa e affascinante realtà della fabbrica, per capire come funziona un’industria manifatturiera e come, dietro alla produzione di un oggetto apparentemente semplice come un’etichetta di carta, ci sia un’organizzazione tutt’altro che semplice che coinvolge tante e diverse professionalità.

Dopo una breve introduzione, i ragazzi sono stati portati nel reparto produttivo per un incontro ravvicinato con le macchine da stampa e con le diverse tecniche utilizzate per produrre etichette destinate a prodotti e ad usi differenti. Inchiostri, colle diverse per i differenti supporti su cui andranno le etichette, tagli laser e riutilizzo degli scarti sono stati spiegati “dal vivo” agli studenti, con i reparti in piena produzione.

Istruttiva anche la visita al magazzino, per comprendere come sia complessa la gestione dei materiali (dagli inchiostri ai supporti per la stampa) in un’azienda che utilizza circa 200 diverse tipologie di prodotti per la sua attività.

Fondata 40 anni fa, la Artes occupa oggi una sessantina di persone e, anche grazie a continui investimenti tecnologici, ha varcato da qualche anno i confini nazionali (dove conta clienti come Esselunga e Whirlpool) e compete oggi su un mercato internazionale.

Qualità, puntualità nelle consegne, flessibilità e competitività nei prezzi sono i punti di forza dell’azienda di Arcisate, che da sempre ha valorizzato la relazione con i clienti, con l’ascolto delle loro esigenze specifiche e l’offerta di soluzioni personalizzate per soddisfare anche le richieste più complesse.

La visita dei ragazzi della scuola media Bossi, si è conclusa con una merenda offerta dall’azienda e con una breve lezione sul tema che quest’anno l’Associazione industriali di Varese ha messo al centro dei Pmi Day, ovvero la lotta alla contraffazione, tema su cui tutte le scolaresche coinvolte dovranno lavorare per produrre degli elaborati.

Una problematica a cui la Artes ha dedicato particolare attenzione, mettendo a punto una linea di prodotti anticontraffazione: etichette di sicurezza con tecnologie orientate alla protezione del prodotto, come ologrammi, sistemi di numerazione progressiva e inchiostri speciali.

Per i ragazzi della 3° D tanti stimoli, tante curiosità e un messaggio importante sul valore del lavoro.