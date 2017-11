Disegni e sculture di Carlo Paganini alla Bandera

La Fondazione Bandera per l’Arte inaugura domenica 3 dicembre 2017 alle ore 18.00 una mostra dedicata allo scultore Carlo Paganini. I disegni e le sculture esposte provengono dalla donazione di un importante nucleo di opere a favore della Fondazione Bandera per l’Arte voluta dalla moglie del maestro, Angela Paganini, dopo la scomparsa del marito nel 1993. L’occasione per ripercorrere i momenti più significativi di una ricerca artistica iniziata negli anni ’40 è data dal centenario della nascita di Paganini.

Della donazione, articolata intorno a un centinaio di lavori, tra i quali sculture, disegni e incisioni realizzati tra il 1938 al 1991, sono state scelte per la mostra una serie di opere attraverso la quale si intende valorizzare un percorso artistico iniziato con il diploma all’Accademia di Brera nel 1941, proseguito con incarichi istituzionali come titolare della cattedra di scultura presso il Liceo Artistico di Brera e nel 1978 come Direttore della Scuola d’Arte del Castello Sforzesco di Milano. Incarichi ai quali Paganini ha costantemente affiancato un personale itinerario etico oltre che estetico di cui sono testimoni i temi trattati.

Opere degli anni ’60/’70 quali le Maternità, appartenenti al ciclo La guerra e la fame del mondo, e Agadir , dedicato alle vittime del terremoto che nel 1959 sconvolse la città, raccontano con un linguaggio espressionista che ricorda l’orrore di Otto Dix, l’impegno di un’arte attenta alla vita e alle tragedie dell’umanità.

Un linguaggio che pur continuando ad indagare e a voler rappresentare l’uomo e la sua condizione esistenziale, evolve nel corso degli anni, verso un maggiore rigore formale. Le sue figure perdono il senso del tragico e si caricano di una tensione estatica che sospinge lo sguardo ad un movimento ascensionale per cogliere, come scrisse Federico Fellini, “la naturale goticità del suo linguaggio” .

CARLO PAGANINI – Disegni e sculture

Via Andrea Costa 29, Busto Arsizio (Va)

Dal 4 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018

Inaugurazione Domenica 3 dicembre 2017 ore 18.00

Orari di apertura: da giovedì a domenica 16.00 – 19.00

Chiusure: 8, 24,31 dicembre

T. 0331. 322311

info@fondazionebandera.it