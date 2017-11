Dissuasori per animali, posizionati anche sulla sp39

Sono stati posizionati anche sulla strada provinciale 39, nel tratto che collega Cittiglio a Laveno Mombello i dissuasori per animali.

Nei giorni scorsi, a più riprese, sono apparsi nel tratto stradale i cartelli luminosi e i dissuasori acustici che dovrebbero evitare l’attraversamento degli animali sulle carreggiate. Il sistema entra in funzione quando i sensori rilevano l’animale in arrivo in prossimità della strada. Un sistema per evitare incidenti, sopratutto con ungulati, e mettere in sicurezza automobilisti e animali.

I pannelli rientrano in un progetto più ampio, come vi avevamo raccontato a settembre, presentato dalla Comunità Montana Valli del Verbano, finanziato dal Bando Cariplo che prevede l’intervento in quelli che vengono considerati i varchi ecologici dove c’è maggior passaggio.

Sul sito road kill esiste una cartina interattiva che spiega il funzionamento di questi strumenti.

Leggi anche l’articolo di approfondimento con le spiegazione di come funzionano i dissuasori e dove sono stati posizionati