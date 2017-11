Diverse tipologie di arredamento

L’arredamento viene declinato in maniera diversa a seconda dei gusti, degli stili e, logicamente, dell’epoca storica. Una casa è espressione di coloro che la vivono, attribuendo un tocco di particolarità e di estrosità ad ogni ambiente. Per arredare i propri spazi è importante seguire un criterio estetico, lasciandosi influenzare dalla bellezza, senza però trascurare l’aspetto funzionale, per ottenere la massima comodità. Di seguito i tipi di arredamento più famosi, facili da riprodurre anche con marchi low cost, idonei a rendere ogni ambiente curato ed accogliente.

1- Arredamento shabby chic

L’arredamento shabby chic si ispira alle atmosfere delle case di campagna inglesi o provenzali, con una prevalenza dei materiali naturali e decorazioni tono su tono. Tale stile si caratterizza inoltre per le linee arrotondate e la presenza di disegni in rilievo sulle ante dei mobili. Con riferimento ai colori, lo stile shabby chic viene proposto tendenzialmente nei colori neutri, come ad esempio il beige, il tortora e il bianco, insieme anche ai colori pastello, come il giallo canarino o il rosa confetto.

2- Arredamento scandinavo

L’arredamento scandinavo è uno stile proprio del nord Europa che si distingue per le linee semplici e pulite, con mobili dalle forme basiche, privi di decorazioni, dotati di ampi spazi contenitivi. Dal punto di vista dei colori, tale stile prevede l’applicazione dei colori naturali che spaziano dall’accostamento bianco-nero sino ai toni neutri, con diverse sfumature. Il legno è il materiale prevalente che viene accostato anche a materiali moderni, come ad esempio l’acciaio o l’alluminio e la presenza di bellissimi quadri moderni.

3- Arredamento classico

L’arredamento classico è quell’espressione della tradizione che rimanda a ricordi del passato, come la casa delle nonne o dell’infanzia. I mobili classici si presentano tondeggianti, con spigoli smussati. Il materiale utilizzato è esclusivamente il legno massello o il laminato e i colori sono quelli propri delle varie tipologie, ad esempio il ciliegio per i toni più chiari o il rovere pre quelli più scuri.

4- Arredamento orientale

Lo stile orientale si ispira alle atmosfere di Paesi lontani, come ad esempio l’India o la Cina. Ciò che caratterizza maggiormente questo arredamento è l’esplosione di colore con la quale vengono tinteggiati i mobili. Inoltre, le decorazioni d’oro, argento e cristalli luminosi impreziosiscono tutti i mobili domestici. I mobili orientali sono piccoli e lavorati, pensati per mangiare e sorseggiare una tisana aromatica comodamente seduti sui cuscini, a livello del pavimento.

5- Arredamento arte povera

I mobili in arte povera sono realizzati interamente in legno, con lavorazione tradizionale che lascia intatto il colore naturale. Questo genere di arredamento è facilmente individuabile per le forme sobrie e squadrate, adatte ad una casa dal sapore antico. Grande cura per i dettagli, come le maniglie e i pomelli che vengono proposti, generalmente, in ottone. Questo stile viene utilizzato maggiormente nelle ville e nei casali di campagna in quanto i colori e il design si uniformano all’ambiente circostante con eleganza.

6- Arredamento minimalista

L’arredamento minimalista costituisce il manifesto di una nuova modalità di vita, svolta in genere nelle grandi città, basata essenzialmente sull’interiorità e sull’eliminazione totale del superfluo. Per questa ragione, tale stile è assolutamente rigoroso, con linee pulite e forme che rimandano alla geometria più basica. I mobili minimalisti non si fondano su principi estetici ma sono volti prevalentemente alla funzionalità, in una casa di questo tipo le decorazioni non esistono, in quanto sono in opposizione con tale mentalità, e i colori sono fondamentalmente tre: grigio, nero e bianco, combinati tra loro o utilizzati come mono tinta.

7- Arredamento industriale

Lo stile industriale trae ispirazione dalle grandi realtà delle fabbriche di fine Ottocento, con una perfetta commistione tra acciaio, ferro e legno. L’arredamento industriale si caratterizza per le forme importanti e per la lavorazione grezza, il legno infatti viene lasciato ruvido proprio per sottolineare tale peculiarità. I mobili di questo genere presentano delle misure importanti, per questa ragione trovano una perfetta collocazione nei loft o open space, ossia quegli ambienti domestici ampi, privi di mura divisorie.

8- Arredamento zen

L’arredamento zen si fonda sulla filosofia orientale che vede negli oggetti una fonte di energia inesauribile. I mobili che aderiscono a questo stile, per esprimere al massimo le loro potenzialità, devono essere collocati nelle aree vitali della casa, ossia verso il sud e l’est, seguendo l’andamento naturale del sole. L’arredamento zen viene realizzato con materiali naturali, tendenzialmente legno e vetro, le decorazioni sono tono su tono e i colori prettamente neutri.