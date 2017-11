Dodici mesi di sorrisi per i bambini

Un calendario fatto dai bambini, per i bambini.

È il Calendario dei Sorrisi, realizzato all’interno dell’iniziativa “Un sorriso di sorrisi” del Centro Commerciale Le Corti di Varese, in collaborazione con Il Ponte del Sorriso Onlus.

I bambini vincitori del concorso che ha portato alla scelta delle 13 foto (12 mesi più la copertina) sono stati premiati in Comune a Varese dal sindaco Davide Galimberti e dagli assessori Rossella Di Maggio e Roberto Molinari, affiancati da Cinzia Bogazzi del Centro Commerciale Le Corti ed Emanuale Crivellaro de Il Ponte del Sorriso Onlus.

Tante le scuole e i ragazzi intervenuti, accompagnati dalle maestre: 2 mila circa i disegni arrivati. Il risultato è un calendario divertente e ricco di sorrisi: una befana a gennaio, carnevale a febbraio, nuvolette a marzo e così via per gli altri mesi dell’anno.

Il calendario è in vendita a 5 euro in sede de Il Ponte del Sorriso Onlus in via Riva Rocci 12 a Varese: il ricavato sarà donato ai progetti per i bambini in ospedale.

Ecco i bambini vincitori:

Copertina: Noemi Sanfilippo, primaria Locatelli (Ist. comprensivo Locatelli)

Gennaio: Stefano D’Elia, primaria Sacco (Ist. comprensivo Don Rimoldi)

Febbraio: Alessia Kola, primaria Addolorata (Ist. comprensivo Don Rimoldi)

Marzo: Filippo Melino, primaria Garibaldi (Ist. comprensivo Anna Frank)

Aprile: Fabiana Mosca, primaria Parini (Ist. comprensivo Anna Frank)

Maggio: Susanna Fornasieri, primaria Galilei (Ist. comprensivo Galilei)

Giugno: Sasha, primaria San Giovanni Bosco (Ist. comprensivo Pellico)

Luglio: Viola Vanoni, primaria Settembrini (Ist. comprensivo Vidoletti)

Agosto: Ginevra Dessanti, primaria Canziani (Ist. comprensivo Pellico)

Settembre: Letizia Castelli, primaria Pascoli (Ist. comprensivo Pellico)

Ottobre: Leonardo Miatello, primaria Piccinelli-Brinzio, (Ist. comprensivo Pellico)

Novembre: Martina Castelli, primaria Pascoli, (Ist. comprensivo Anna Frank)

Dicembre: Gabriele Rottoli, primaria IV Novembre, (Ist. comprensivo Don Rimoldi)