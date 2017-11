Domenica al museo … parlando inglese

Domenica 12 novembre dalle 15.00 alle 17.00 al Museo MA*GA Pingu’s presenta:“Pingu goes to the museum”.

Cosa accade quando l’inglese incontra le arti visive? Un’esperienza magica per bambini da 3 a 12 anni e le loro famiglie: storytelling in lingua, laboratori artistici e creativi con il dipartimento educativo del Museo e le insegnanti di inglese dei centri Pingu’s English di Gallarate, Varese e Busto Arsizio. Durante i laboratori i bambini, divisi per fasce di età, lavoreranno alla costruzione di tessere colorate, sperimentando materiali differenti, per comporre un mosaico di parole e immagini…imparando un po’ di inglese.

I laboratori sono su prenotazione. Per informazioni: 366 2792126