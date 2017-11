Domenica tra “Forte dei marmi” e “Sagra della polenta”

Domenica intensa a Tradate quella in programma nella giornata del 26 novembre. In programma vi sono infatti ben 2 iniziative che hanno il sostegno della Pro Loco cittadina e dell’amministrazione comunale. Si tratta delle bancarelle di “Forte dei Marmi con gli ambulanti dell’Insubria” che quest’anno si troveranno in corso Bernacchi per tutta la giornata, mentre nella vicina piazza Mazzini i volontari della Pro Loco daranno vita alla 16esima “Sagra della polenta” con lo stand gastronomico aperto dalle ore 12.00. Alle 14.30 invece apre la castagnetta in piazza con tanto di Vin Brulè.