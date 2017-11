Una domenica a teatro con i peluche

Continuano gli appuntamenti con il teatro dedicato alle famiglie e l’ormai storica rassegna “Insieme con la famiglia” organizzata da Pandemonium Teatro, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cardano al Campo.

Giunta ormai alla sua dodicesima edizione, la rassegna presenta quest’anno 4 appuntamenti rivolti al pubblico previsti per le prossime domeniche nella Sala Pertini di Via Verdi (inizio spettacoli ore 16). Il prossimo è domenica 26 novembre con Pandemonium Teatro e lo spettacolo dal titolo “Peluche”.

Domenica 26 novembre Pandemonium Teatro in “Peluche – ovvero di orsi, scimmie, Biancaneve…”

Un grande immenso divertito e divertente gioco, interpretato da un adulto dall’animo “fanciullo” con trenta peluche! (spettacolo per bambini da 3 a 10 anni) di e con Tiziano Manzini; voce registrata Emanuela Palazzi; costumi Chiara Magri; scene Graziano Venturuzzo; luci Carlo Villa; regia di Tiziano Manzini

I peluche ormai da più di un secolo accompagnano i bambini, (e non solo loro!) nella vita quotidiana, nei giochi e nelle loro avventure immaginarie. Grazie ai peluche i bambini possono vivere esperienze in- tense e coinvolgenti forse perché, passata anche la soglia del nuovo millennio, sono rimasti fra i pochi “soggetti” disponibili ad ascoltare con attenzione e in silenzio quello che i bambini dicono.

Li ascoltano per ore, danno loro tempo e spazio per esprimere i propri pensieri e poi per riflettere su ciò che hanno detto, per maturare le loro idee e le loro concezioni del mondo: e tutto ciò semplicemente con un’infinita disponibilità a GIOCARE !

Ed è questo che lo spettacolo propone: un’ora di libertà in cui riscoprire il gusto del gioco spontaneo, inventato con semplicità, col corpo in gioco, con i personaggi delle fiabe, gli animali parlanti…lontani dai giochi-gabbie della fantasia.

Prossime date:

Domenica 3 dicembre

Teatro Evento in

“L’asinello di Shamar – una storia di riscatto e amicizia”

Per prepararci al Natale, vi raccontiamo una tenerissima storia con un finale sorprendente

(spettacolo per bambini da 5 a 10 anni)

testo e regia Sergio Galassi

con Cristina Bartolini e Massimo Madrigali

ideazione scena, costumi e oggetti Pier Paolo Bertocchi

Shamar, giovane figlio di un contadino, aiuta il padre nel lavoro accudendo un gruppo di asinelli utilizzati nel trasporto di legna: tra questi, il più affezionato a Shamar è il vecchio Piccolo che riceve dal padroncino più attenzione di qualsiasi altro. Piccolo, però, è ormai vecchio e stanco, così Shamar riceve dal padre l’ordine di portarlo al mercato e di venderlo.

Molte le persone cui Shamar, disperato, non venderà l’asinello per salvare la vita del suo amico. Poi, in una notte rischiarata da una stella dalla lunga coda, Shamar incontra un uomo ed una giovane donna incinta, in cammino verso un paese di nome Betlemme: la donna è affaticata, avrebbe bisogno di un mezzo di trasporto per riuscire a portare a termine il suo lungo viaggio. Shamar capisce di aver trovato le persone giuste e aiuta l’uomo ad issare la giovane donna sulla groppa di Piccolo; ma ancora non riesce a staccarsi dal suo amico e, con discrezione, lo segue a distanza, fino a Betlemme, dove assisterà all’evento più importante di tutti i tempi…

Ingresso adulti 5€ / bambini 4€

INFORMAZIONI – Pandemonium Teatro • 035.235039 www.pandemoniumteatro.org

Comune di Cardano – Ufficio cultura

0331.266236 • cultura@comune.cardanoalcampo.va.it facebook.com/cittadicardanoalcampo