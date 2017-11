Domenica torna il “Cross di Origgio”

Domenica 3 dicembre al Centro Sportivo Comunale si svolgerà la 14esima edizione del Cross di Origgio, manifestazione competitiva di corsa campestre organizzata dal settore Atletica della Polisportiva Airoldi Origgio. Nel programma sono previsti lo svolgimento del campionato provinciale individuale di cross categorie Allievi e Assoluti maschile e femminile, e la seconda prova del TROFEO PROVINCIALE “BANZATO” di Corsa Campestre 2017 per le categorie ragazzi/e e cadetti/e. A questo si aggiungeranno le gare di contorno per le categorie Esordienti A-B-C maschili e femminili. Inoltre, in base alle classifiche delle categorie Cadetti, Ragazzi ed Esordienti la Polisportiva Airoldi mette in palio il trofeo per società.

Il Cross di Origgio, giunto alla 14esima edizione, è ormai diventato un classico del circuito delle corse campestri della provincia di Varese. L’edizione 2016 aveva visto la partecipazione di 29 squadre e oltre 600 atleti, numeri da record nella storia della manifestazione, e aveva visto la Pro Patria di Busto Arsizio vincitrice del trofeo per le societa’.

Anche quest’anno il percorso sarà completamente contenuto all’interno del Centro Sportivo di Origgio. Inizio gare alle ore 9.30. La planimetria dei percorsi è consultabile sul sito web della Polisportiva Airoldi all’indirizzo www.polisportivaairoldi.it.