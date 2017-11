Le “Donne del venerdì” fanno riflettere. In 7 minuti

Un’ azienda tessile viene acquisita da una multinazionale estera. La nuova proprietà non licenzierà ma chiede alle operaie di firmare una clausola: l’orario del pranzo sarà ridotto di 7 minuti. Un’inezia? Non proprio perché rinunciare a quei sette minuti significa cominciare a perdere un po’ dei propri diritti.

E’ un film, ma è “tutto vero”. E “Le Donne del Venerdì” di Morazzone propongono un bel momento di riflessione aperto a tutti.

Il film s’intitola “7 minuti”, regia di Michele Placido, e verrà proiettato a Morazzone nella Sala P.F. Mazzucchelli, nella Biblioteca Comunale in via XXVI Agosto, domenica 26 novembre (alle ore 16).



La storia che narra (ispirata ad un fatto accaduto realmente in una fabbrica francese, nel 2012) tocca molti temi tra cui l’allarme sociale per la violenza sulle donne che il film affronta da un’ottica particolarissima, quella del lavoro e dell’attacco sistematico sferrato in questi anni ai diritti conquistati con decenni di lotte.

In realtà la fabbrica del film – una fabbrica di sole donne- non è in crisi, non c’è un’emergenza economica che l’attanagli, c’è invece un nuovo padrone che punta ad “addomesticare le lavoratrici “ appendendo il futuro della fabbrica e il destino delle lavoratrici a “7minuti “ , il tempo di un caffè o di una sigaretta.

La sfida è lanciata al Consiglio di fabbrica, fatto di 11 donne “ un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie. Undici caratteri – scrivono le organizzatrici sulla loro locandina – per una riflessione sulla possibilità concreta di opporre resistenza e di reagire all’incertezza del futuro, tra caos, logica e giustizia. Undici donne dovranno decidere per sé e in rappresentanza di tutta la fabbrica … A poco a poco il dibattito si accende: ad emergere prima del voto finale saranno le loro storie, fatte di speranza e ricordi.”

Organizzano l’evento di domenica “ Le Donne del venerdì “ , una piccola avanguardia che da qualche anno provoca e fa discutere. Il gruppo ha chiesto a tutte le associazioni del paese, nessuna esclusa, di sostenere quest’appuntamento formalmente e di partecipare al pomeriggio di riflessione.