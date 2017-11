Doppio Gucci, la Pro Patria batte la Bustese e allunga in vetta

Prova si spessore per la Pro Patria, che con una bella prestazione di squadra, sublimata dalla doppietta di bomber Gucci, riesce a battere la Bustese 2-0. Primo tempo di marca esclusivamente biancoblu, che trovano la rete al 30’ con un bel colpo di testa di Gucci su ottimo cross di Galli. Nella ripresa la Bustese prova a combinare qualcosa di più, ma al 25’ Gucci raddoppia con un gol da rapace. Vittoria fondamentale per la classifica, con la Pro Patria che si porta a +3 su Darfo Boario – turno di riposo – e Rezzato, fermato sullo 0-0 interno dal Levico Terme.

FISCHIO D’INIZIO – La Pro Patria ospita allo “Speroni” la Bustese per lo scontro tra le due squadre di Busto: Arsizio contro Garolfo. I tigrotti con una vittoria prenderebbero la vetta solitaria del girone e mister Javorcic schiera un 3-4-1-2 con Colombo alle spalle di Pedone e Gucci in attacco. Torna in panchina capitan Santana, mentre Le Noci è ai box. Stesso schema tattico per il mister, ex della sfida, Giovanni Cusatis, che in attacco si affida a Cocuzza e Santonocito. Prima del fischio d’inizio, in memoria di Andrea Cecotti, a 30 anni dalla sua morte, viene depositato un mazzo di fiori.

IL PRIMO TEMPO – La Pro Patria prende subito in mano la gara, mantenendo il possesso palla e facendo muovere la difesa della Bustese in cerca di uno spiraglio. Gli ospiti faticano a imbastire azioni d’attacco, ma in difesa sono ordinati e chiusi e lasciano pochi spazi. Al 21’ sul cross dalla sinistra di Galli, Gucci calcia alto al volo di sinistro da ottima posizione. L’azione si ripete al 30’ e questa volta porta al vantaggio. Il traversone di Galli è al bacio per il colpo di testa vincente di Gucci che porta in avanti la Pro Patria. I tigrotti non si fermano e provano a trovare il raddoppio prima dell’intervallo, ma al 40’ il destro di Pettarin in corsa su assist di Pedone termina alto sulla traversa. Il tempo si chiude così con i biancoblu avanti 1-0.

LA RIPRESA – Riparte in maniera più propositiva la Bustese, che prova a dare fastidio alla Pro Patria, che difende e riparte in velocità. Mister Javorcic prova a cambiare qualcosa e inserisce Chiarion e Bortoluz per Scuderi e Galli, portando Colombo sulla linea di difesa. La Pro resiste e al 25’ trova il raddoppio. Pettarin prova il tiro dal limite dell’area, la difesa ospite devia, ma la palla arriva a Gucci che da rapace mette in rete da due passi. Al 27’ torna in campo Santana dopo l’infortunio, prendendo il posto di Gucci, che si prende gli applausi meritati del pubblico. La Bustese prova ad addolcire il parziale nel finale, ma al 43’ il colpo di testa di Torregrossa, entrato da pochi minuti, termina di poco fuori. Al 46’ è invece fenomenale Mangano a respingere prima la deviazione sotto misura di Orchi, poi il tiro di Torregrossa. Nel finale c’è giusto il tempo per un numero di Santana che impegna Sommariva alla deviazione in angolo.

TABELLINO

Pro Patria – Bustese 2-0 (1-0)

Marcatori: al 30’ pt e al 25’ st Gucci (PP).

Pro Patria (3-4-1-2): Mangano; Molnar, Zaro, Scuderi (dal 14’ st Chiarion); Cottarelli, Gazo (dal 24’ pt Mozzanica), Pettarin, Galli (dal 14’ st Bortoluz); Colombo; Pedone (dal 39’ st Arrigoni), Gucci (dal 27’ st Santana). A disposizione: Guadagnin, Marcone, Ugo, Ghioldi. Allenatore: Javorcic.

Bustese (3-5-2): Sommariva; De Bode, Orchi, Parini; Tondini, Frulla, Ricozzi (dal 27’ st Tindo), Lattarulo, Righetti; Santonocito (dal 41’ st Torregrossa), Cocuzza. A disposizione: Alio, Paroni, Curci, Lopes Guerra, Marrulli, Stronati. Allenatore: Cusatis

Arbitro: sig. Turrini di Firenze (Marrone e Dal Bosco).

Note: giornata nuvolosa e fredda, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 5-1; Ammoniti: Pettarin, Scuderi per la Pro Patria; Righetti, Lattarulo, De Bode per la Bustese. Recupero: 2’ + 4’.