Due appuntamenti live alla Comunità Giovanile

Appuntamento alla Comunità Giovanile di Busto Arsizio. Venerdì 24 sul palco avremo ospiti gli Indaco da Cesena, imperdibili per gli amanti delle sonorità degli anni 70 più rock e psychedeliche. A supportarli i Mountains Of the Sun.

Sabato 25 novembre invece, appuntamento con una delle band che negli anni ’90 è stata protagonista nel suo genere: parliamo degli In.Si.Dia. Per gli amanti del thrash non c’è bisogno di grandi presentazioni. Finalmente saranno di nuovo sul nostro palco, dopo che giá lo erano stati in quegli anni gloriosi! Un’altra band che sarà con loro sono gli Abfall che, dopo vari cambi di formazioni, ritornano a suonare Live pronti per travolgerci con il loro impatto sonoro! Ad aprire la serata ci saranno i Rejected, giovanissima band che gia abbiamo avuto modo di ospitare e ogni volta ci stupiscono col loro sound! Come sempre troverete tantissima Musica inedita, ottimo cibo e Birra a volontà per accompagnare degnamente il tutto.

Ingresso gratuito con tessera acsi

Cg comunità Giovanile, vicolo Carpi 5 Busto Arsizio (Va)