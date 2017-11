Due nuovi soci per “Varese nel cuore”

“Varese nel Cuore” continua a crescere senza sosta.

Banks S.r.l. e Bazzeghini & Bazzeghini S.n.c. hanno infatti deciso ampliare e rafforzare il progetto del consorzio a sostegno della Pallacanestro Varese, aderendo con entusiasmo e passione alla grande famiglia del consorzio che, a distanza di sette anni dalla sua nascita, continua a rappresentare un modello per tante altre realtà sportive.

BANKS S.r.l. sviluppa prodotti e soluzioni nell’ambito dell’elettronica utilizzando tecnologie avanzate prestando una particolare attenzione alle specifiche esigenze di ogni cliente. BANKS Group è un brand definibile come “filiera d’impresa” e si struttura in una rete di sistema che ingloba al suo interno le principali attività, le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, alla trasformazione, alla distribuzione, alla commercializzazione e alla fornitura di un prodotto elettronico finito.

BAZZEGHINI & BAZZEGHINI S.n.c. dal 1968 si occupa con grande competenza e professionalità di lavorazioni di metalli: ferro, acciaio inox, corten, bronzo, alluminio. Tra le tante cose produce recinzioni residenziali e industriali, parapetti, inferiate antintrusione, cancelli artistici, tettoie con copertura, soppalchi, scale per interni ed esterni, grigliati zincati, chiusure blindate, porte basculanti e sezionali, serrande, verande, serramenti in alluminio, acciaio e pvc. Bazzeghini & Bazzeghini è in grado di realizzare dal pezzo unico all’arredamento su misura di un’abitazione privata o di un locale pubblico. Inoltre la tradizione del ferro battuto a mano, tramandata dal signor Pierino agli attuali dipendenti, permette all’azienda di Varese di eseguire in piena autonomia pezzi unici in ferro battuto o restaurare e portare a nuova vita cancellate e balconi.