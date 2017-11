Due open day per conoscere le opportunità offerte dal Ciofs

Il Ciofs di Castellanza (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane per la formazione professionale) ha organizzato per sabato 18 novembre, un open day nella propria sede di via Cardinal Ferrari, per far conoscere a tutti l’offerta formativa del centro.

Dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30, sarà infatti possibile visitare la struttura e incontrare i formatori e i corsisti impegnati nelle diverse attività laboratoriali.

L’obiettivo dell’istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice è di accompagnare i giovani e le loro famiglie nel cammino di orientamento per la scelta del futuro professionale, offrendo corsi gratuiti a coloro che hanno concluso la scuola secondaria di 1° grado e intendono conseguire una qualifica professionale triennale in diversi settori tra cui: operatore amministrativo segretariale, operatore ai servizi di vendita, operatore del benessere, operatore della ristorazione.

L’offerta prevede anche la possibilità di frequentare il 4° anno per il conseguimento del diploma tecnico professionale. Un secondo open day è stato organizzato per la mattina del 20 gennaio 2018.