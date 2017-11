Due panchine rosse contro la violenza sulle donne

Due panchine rosse posizionate in punti strategici della città. È così che Varese ha celebrato la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presentando il frutto del progetto portato avanti dagli studenti del Liceo Frattini di Varese.

Gli studenti hanno lavorato preparando diversi progetti e alla fine ne sono stati realizzati due. Comoda seduta si chiama la panchina installata in via Manin all’angolo con via Valverde in cui ogni asta di legno rappresenta un grafico a barre che rappresenta i dati istat sul femminicidio.

Nei giardini estensi, invece, c’è la panchina battezzata l’amore non ha scuse sulla quale sono dipinte le frasi che molte donne si dicono per giustificare le violenze che subiscono. Scuse che spaziano da “è colpa mia” fino a “sono caduta dalle scale” ma che al centro hanno il messaggio più importante è fondamentale: La violenza non va giustificata. Denuncia chi ti maltratta.

«C’è un grande allarme su questi temi -ha detto il sindaco Davide Galimberti, che con l’assessore Rossella Dimaggio ha presentato l’evento- e quindi siamo convinti che anche con la sensibilizzazione e l’educazione il fenomeno si potrà ridurre ed eliminare. Perché quando una donna dice no è no».