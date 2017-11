Due su tre oltre i limiti, il Comune accende i VeloOK per una campagna di sicurezza

Con la sperimentazione di Casale Litta sbarca in provincia di Varese la campagna nazionale di sicurezza stradale “ATTENTA-Mente” promossa dalla fondazione ASAPS e da Noisicuri.

Il progetto comprende numerose attività di educazione e prevenzione, sia rivolte agli scolari e ai cittadini, sia finalizzate a far rispettare maggiormente le regole su strada.

Come prima attività l’amministrazione sperimenterà il sistema di prevenzione e controllo delle velocità VeloOk nei punti più critici della viabilità, dove un monitoraggio preventivo del traffico ha evidenziato come 2 utenti su 3 non rispettino i limiti urbani, con velocità medie ben superiori al limite e punte massimo ben oltre i 100 chilometri all’ora in centro urbano.

Ma la campagna ATTENTA-MENTE va ben oltre il semplice interventi su strada, con numerose iniziative rivolte ai cittadini e agli studenti per creare una maggior cultura della sicurezza stradale.

L’obiettivo finale della campagna è quello di creare e promuovere i comuni virtuosi sulla sicurezza stradale.

Le attività della campagna ed i primi risultati della importante sperimentazione di Casale Lista, primo comune della provincia di Varese ad aderire alla importante iniziativa, saranno resi noti a tutti gli interessati durante un incontro pubblico aperto ai cittadini e alla stampa che si terrà nel mese di novembre.