È morto il titolare del negozio di tappeti di via Dandolo

Si è spento Mojtaba Shahir Barzegar per 40 anni titolare del negozio di tappeti persiani in via Dandolo a Varese. Molto conosciuto in città era stimato conoscitore dei diversi tipi di tappeti orientali.

I funerali si terranno giovedì mattina 9 novembre alle 9:30 presso il cimitero di Velate.