Eccellenza, il Busto 81 è la nuova capolista

C’è una nuova capolista in Eccellenza: è il Busto 81 che in un sol colpo sorpassa Verbano e Ardor Lazzate, che pareggiano nello contro diretto. In Promozione frena la Castanese, ma dietro non si avvicinano

ECCELLENZA

Il Busto 81 vince 3-1 in casa del Lomellina e sale al primo posto, sfruttando il pareggio 1-1 di Lazzate tra Ardor e Verbano. Il Legnano aggancia il secondo posto superando 3-0 la Castellanzese. Non sbaglia il Cavenago Fanfulla, vittorioso 1-0 a Gaggiano. Turno di riposo per l’Union Cassano, la Sestese ottiene tre punti importanti grazie al 2-0 sul Vigevano, mentre non vince l’Fbc Saronno, fermato sull’1-1 dall’Accademia Pavese. Colpo esterno per il Calvairate, 2-1 sul campo dell’Alcione, termina invece 0-0 tra Sancolombano e Fenegrò.

CLASSIFICA: Busto 81; Verbano, Cavenago Fanfulla, Legnano 24; Ardor Lazzate 21; Sancolombano 20; Alcione 16; Fenegrò, Accademia Pavese, Vigevano 14; Lomellina, Sestese 13; Calvairate 12; Castellanzese, Gaggiano 11; Union Cassano 10; Fbc Saronno 8.

PROMOZIONE

La Castanese viene fermata sullo 0-0 dalla Guanzatese, ma non perde punti dalle inseguitrici, con la Rhodense che pareggia 1-1 contro il Morazzone. Risale l’Olimpia grazie alla vittoria 3-2 sulla Vergiatese, mentre l’Uboldese fa 3-3 contro il Bresso. Il Gavirate va a valanga, 5-1 sul Portichetto, alla Belfortese invece basta un gol per avere la meglio sulla Besnatese. Sconfitta interna per il Brebbia, trafitto 1-0 dalla Lentatese. Riposo per l’Universal Solaro, la Base 96 passa 3-0 sul campo della Cob 91.