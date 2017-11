Dopo essere salito al primo posto nel girone A di Eccellenza, il Busto 81 vuole difendere il primato dalla inseguitrici. In Promozione riposerà la capolista Castanese. Tutti in campo domenica 26 novembre alle ore 14.30.

ECCELLENZA

Trovato il primo posto, il Busto 81 proverà a difenderlo ospitando in casa l’Union Cassano. Alle spalle dei bustocchi il Verbano sarà impegnato a Besozzo contro il Lomellina, il Legnano andrà a sfidare l’Accademia Pavese mentre il Cavenago Fanfulla a Lodi se la vedrà contro l’Ardor Lazzate. La Castellanzese proverà a far fruttare il fattore campo contro l’Alcione, saranno invece impegnati in trasferta l’Fbc Saronno a Fenegrò e la Sestese a Calvairate. Chiude la giornata la sfida tra Vigevano e Gaggiano, turno di riposo per il Sancolombano.

CLASSIFICA: Busto 81; Verbano, Cavenago Fanfulla, Legnano 24; Ardor Lazzate 21; Sancolombano 20; Alcione 16; Fenegrò, Accademia Pavese, Vigevano 14; Lomellina, Sestese 13; Calvairate 12; Castellanzese, Gaggiano 11; Union Cassano 10; Fbc Saronno 8.

PROMOZIONE

Turno di riposo per la Castanese che deve essere sfruttato dalla inseguitrici. La Rhodense sarà a Bresso, impegni interni per il Morazzone contro il Cob 91 e per la Vergiatese contro l’Universal Solaro. Il Gavirate sarà impegnato sul campo della Base 96, l’Uboldese andrà invece a Guanzate. Sfida che promette emozioni tra Besnatese e Olimpia, il Brebbia proverà a fare punti a Portichetto nello scontro di coda, la Belfortese farà visita alla Lentatese.