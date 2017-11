Eccellenza, corsa aperta al primo posto

Il giro di boa del campionato di avvicina e la lotta non prevede esclusione di colpi. Domenica 19 novembre (ore 14.30) tutti in campo in Eccellenza e Promozione per un turno ricco di belle sfide.

ECCELLENZA

Incontro d’alta classifica a Lazzate, dove il Verbano capolista affronterà l’Ardor. Il Busto 81 proverà a uscire indenne dal campo del Lomellina, mentre il Legnano sarà impegnato al “Mari” contro la Castellanzese. La Sestese proverà a sfruttare il fattore campo contro il Vigevano, l’Fbc Saronno ospiterà l’Accademia Pavese. Turno di riposo per l’Union Cassano, il Cavenago Fanfulla andrà a Gaggiano, il Fenegrò testerà lo stato di forma del Sancolombano, il Calvairate andrà invece a visitare l’Alcione.

CLASSIFICA: Verbano 23; Busto 81 22; Cavenago Fanfulla, Legnano 21; Ardor Lazzate 20; Sancolombano 19; Alcione 16; Vigevano 14; Fenegrò, Accademia Pavese 13; Gaggiano, Castellanzese 11, Union Cassano, Sestese 10; Calvairate 9; Fbc Saronno 7.

PROMOZIONE

La Guanzatese proverà a rallentare la corsa della Castanese capolista. Alle spalle la sfida d’alta classifcia tra Rhodense e Morazzone, l’Uboldese ospiterà il Bresso e la Vergiatese sarà a Ponte Tresa contro l’Olimpia. Riposerà l’Universal Solaro, a Varese sfida tra Belfortese e Besnatese, il Brebbia vuole sfruttare il fattore campo contro la Lentatese, così come il Gavirate contro il Portichetto. Chiude il quadro lo scontro tra Cob 91 e Base 96.