Eccellenza, crolla il Busto 81 e il Verbano si riprende la vetta

Il Busto 81 perde pesantemente in casa contro l’Union Cassano e subisce il controsorpasso del Verbano, vittorioso sul Lomellina. In Promozione la Rhodense perde a Bresso e la Castanese rimane a +5 nonostante il turno di riposo.

ECCELLENZA

Continua a riservare emozioni e sorprese il Girone A di Eccellenza. Il Verbano vincendo 2-1 sul Lomellina sorpassa di nuovo il Busto 81, sconfitto 5-2 in casa dall’Union Cassano. Seconda piazza divisa anche con il Cavenago Fanfulla, che pareggia 2-2 contro l’Ardor Lazzate, e Legnano, che impatta 1-1 sul campo dell’Accademia Pavese. Turno di riposo per il Sancolombano, si portano a casa i tre punti il Vigevano, che batte 3-0 il Gaggiano, e il Fenegrò, che supera 3-1 l’Fbc Saronno, sempre più ultimo. Un punto per Castellanzese e Sestese: i neroverdi impattano 1-1 contro l’Alcione, i ticinesi fanno 3-3 in casa del Calvairate.

CLASSIFICA: Verbano 27; C. Fanfulla, Legnano, Busto 81 25; Ardor Lazzate 22; Sancolombano 20; Fenegrò, Alcione, Vigevano 17; Accademia Pavese 15; Sestese 14; Lomellina, Calvairate, Union Cassano 13; Castellanzese 12; Gaggiano 11; Fbc Saronno 8.

PROMOZIONE

Riposava la capolista Castanese, ma i neroverdi rimangono a +5 sulla Rhodense, che perde 3-0 in casa del Bresso. L’Uboldese sale al terzo posto grazie al successo 3-1 a Guanzate, risale anche l’Olimpia grazie al 2-1 rifilato a domicilio alla Besnatese, mentre perdono posizioni il Morazzone, sconfitto 1-0 in casa dal Cob 91, e la Vergiatese, trafitta sul campo amico 2-1 dall’Universal Solaro. Cade anche il Gavirate 1-0 sul campo della Base 96, il Portichetto sconfigge 2-1 il Brebbia, la Lentatese supera 3-0 la Belfortese.