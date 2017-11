Eccellenza e Promozione di nuovo in campo

Le immagini dei dilettanti

Eccellenza e Promozione non si fermano mai e dopo il turno infrasettimanale, tornano in campo domenica 5 novembre alle ore 14.30. Continua la lotta in vetta all’Eccellenza, mentre in Promozione la Castanese cercherà di mantenere invariato il gap dalle inseguitrici.

ECCELLENZA

Turno di riposo per l’Ardor Lazzate, che rischia di perdere terreno dal Verbano, impegnato nel derby sul campo della Sestese, e dal Legnano, di scena a Sancolombano. Il Busto 81 vuole confermare il gran momento di forma anche in casa del Gaggiano, mentre cerca riscatto l’Union Villa, che a Cassano Magnago se la vedrà contro l’Accademia Pavese. La Castellanzese farà visita all’Fbc Saronno ultimo in classifica, il Vigevano sarà impegnato a Calvairate, l’Alcione proverà a fermare il Cavenago Fanfulla. Chiude il quadro Lomellina – Fenegrò.

CLASSIFICA: Verbano, Ardor Lazzate 19; Busto 81, Legnano 18; Cavenago Fanfulla 17; Scancolombano 16; Alcione 15; Lomellina 12; Gaggiano, Sestese 10; Castellanzese, Fenegrò, Accademia Pavese, Union Cassano 9; Calvairate, Vigevano 8; Fbc Saronno 6.

PROMOZIONE

Dopo l’inaspettato ko di mercoledì, la Castanese proverà a rifarsi immediatamente, ma il Morazzone non sarà un ospite comodo. Turno di riposo per l’Olimpia, la Rhodense proverà a tenere il passo della prima ospitando il Portichetto. Dopo le vittorie in settimana, si troveranno di fronte Brebbia e Vergiatese, il Gavirate invece proverà a ritrovare il feeling con i tre punti contro la Besnatese. Turno interno da sfruttare per la Belfortese opposta al fanalino di coda Universal Solaro, l’Uboldese avrà lo scomodo cliente Base 96 da servire. Cob 91 – Lentatese e Guanzatese – Bresso chiudono la giornata.