Eccellenza, traffico in vetta

Si accorciano le distanze nei piani alti della classifica in Eccellenza, in Promozione invece la Castanese grazie al successo di Bresso riprende la corsa solitaria in vetta alla graduatoria, allungando sulle inseguitrici.

ECCELLENZA

Sei squadre in quattro punti. Il Girone A di Eccellenza è apertissimo e continua a regalare tante emozioni. Il Verbano viene fermato sull’1-1 interno dal Gaggiano ma si tiene il primo posto in solitaria. Alle spalle dei rossoneri c’è il Busto 81, che pareggia 2-2 nello scontro più interessante di giornata contro l’Ardor Lazzate. Seguono in Cavenago Fanfulla, che regola 2-1 la Sestese a Lodi, e il Legnano, vittorioso 1-0 sull’Fbc Saronno. Rimane attaccato alle zone alte il Sancolombano nonostante la sconfitta 3-0 in casa dell’Accademia Pavese. Vittorie interne per 2-1 per il Vigevano contro l’Alcione e il Fenegrò contro l’Union Cassano, mentre termina senza reti la sfida tra Castellanzese e Calvairate. Turno di riposo per il Lomellina.

CLASSIFICA: Verbano 23; Busto 81 22; Cavenago Fanfulla, Legnano 21; Ardor Lazzate 20; Sancolombano 19; Alcione 16; Vigevano 14; Fenegrò, Accademia Pavese 13; Gaggiano, Castellanzese 11, Union Cassano, Sestese 10; Calvairate 9; Fbc Saronno 7.

PROMOZIONE

La Castanese passa a Bresso 2-1 e si porta a +8 sulla seconda, la Rhodense che espugna 3-1 il campo della Base 96. Dietro rallentano Morazzone e Uboldese, che nello scontro diretto pareggiano 2-2, mentre torna al successo la Vergiatese che batte 3-1 la Belfortese. Ancora una frenata per l’Olimpia, che non va oltre l’1-1 in casa dell’Universal Solaro. Poker del Gavirate in casa della Lentatese, termina 1-1 la sfida tra Besnatese e Brebbia. Turno di riposo per la Guanzatese, successo esterno per il Cob 91 a Portichetto.