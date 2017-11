Eccellenza, Verbano di nuovo in testa

Le immagini dei dilettanti

Continuano i cambi in vetta al Girone A di Serie D anche dopo il turno infrasettimanale. Il Verbano e l’Ardo Lazzate vincono e sfruttano la franata del Legnano. In Promozione la Castanese viene sconfitta 3-0 a Brebbia nello scontro testacoda.

ECCELLENZA

Il Legnano non va oltre l’1-1 al “Mari” contro il Cavenago Fanfulla e viene ri-sorpassato dal Verbano, cha passa 2-0 sul campo dell’Accademia Pavese, e dall’Ardor Lazzate, che batte 1-0 il Gaggiano. Lilla agganciati anche dal Busto 81 che espugna 30 Fenegrò. Turno di riposo per la Castellanzese, ottengono un punto pareggiando 1-1 l’Fbc Saronno contro il Vigevano e la Sestese in casa del Lomellina. Sconfitta interna per l’Union Cassano, trafitta 1-0 dall’Alcione. Termina 1-1 anche tra Sancolombano e Calvairate.

CLASSIFICA: Verbano, Ardor Lazzate 19; Busto 81, Legnano 18; Cavenago Fanfulla 17; Scancolombano 16; Alcione 15; Lomellina 12; Gaggiano, Sestese 10; Castellanzese, Fenegrò, Accademia Pavese, Union Cassano 9; Calvairate, Vigevano 8; Fbc Saronno 6.

PROMOZIONE

Il calcio sa sempre regalare sorprese. Quella più grande arriva da Brebbia, dove i padroni di casa, ultimi in classifica fino a oggi, battono 3-0 la Castanese dominatrice del girone. Sfruttano il ko della capolista l’Uboldese che passa 2-1 a Gavirate e la Rhodense che espugna 3-1 il campo del Cob 91. Altra sorpresa di giornata il ko interno dell’Olimpia 2-1 contro il Bresso. Torna al successo la Vergiatese, 2-1 sulla Base 96, il Morazzone passa 1-0 a Solaro contro l’Universal, vittorie interne per 1-0 per la Belfortese contro la Guanzatese e per la Besnatese contro il Portichetto. Riposava la Lentatese.