Ecco come fare per non cadere nelle trappole on line

La pubblicità invadente che propone pacchetti di prova gratuiti o offerte vantaggiose appare sempre più frequentemente sui social media sotto forma di avvisi pop-up.

Questi messaggi insistenti generano nei consumatori europei reazioni impulsive e li inducono ad acquisti poco meditati o indesiderati.

Tuttavia, se un consumatore viene vincolato ad un’ offerta senza che abbia prestato esplicitamente il consenso, questa può essere considerata ingannevole e non vincolante; è perciò importante che i consumatori rifiutino prontamente questi servizi imposti.

La soluzione è la conoscenza.

La capacità di riconoscere una trappola on-line, così come la consapevolezza dei propri diritti da parte del consumatore, sembra essere la soluzione ai servizi e alle offerte indesiderati.

I consumatori devono sapere quando poter rifiutare un pagamento per prodotti o abbonamenti indesiderati.

Nonostante ciò, un sondaggio mostra che i consumatori europei hanno in realtà una scarsa conoscenza dei propri diritti quando si ritrovano, con l’inganno, ad aver sottoscritto un abbonamento o ad aver acquistato un pacchetto indesiderato.

I consumatori, nello specifico, non sono consapevoli del diritto di recedere e della possibilità di chiedere alla loro banca di annullare la transazione effettuata con la carta di credito.

L’ECC-net propone un filmato che in modo semplice e divertente mostra alcune caratteristiche di queste trappole. Lo scopo del video è di consentire ai consumatori di riconoscere queste trappole online.

“Attraverso questo video e i nostri 5 consigli su come affrontare le trappole online, vogliamo fornire ai consumatori uno strumento per reagire prontamente nel caso in cui si sentissero truffati quando acquistano in internet e per evitare offerte di dubbia provenienza” dice Maria Pisanò, direttore del Centro Europeo Consumatori Italia