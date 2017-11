Ecosistema urbano, Varese guadagna posizioni

Ambiente e sport: Dino De Simone, ambientalista convinto, animatore della lista Progetto Concittaino, era uno dei 4 candidati alle primarie di dicembre

Ecosistema urbano 2017, Varese inverte il trend negativo e sale dal 77esimo al 72esimo posto della classifica che valuta i parametri “verdi” dei capoluoghi di provincia stilata annualmente da Il Sole 24 ore (qui la classifica) . La città dopo aver perso 28 posizioni negli anni scorsi, in un anno di amministrazione Galimberti inizia a risalire. Il risultato è stato commentato così dall’assessore De Simone sul risultato.

«La precedente amministrazione Fontana aveva fatto crollare la città di Varese dalla 49^ posizione alla 77^ nella classifica nazionale del rapporto Ecosistema Urbano stilato dal Sole24ore e da Legambiente. L’amministrazione Galimberti invece ha invertito il trend negativo, recuperando ben 5 posizioni in un solo anno».

Prosegue De Simone: «L’immobilismo amministrativo dimostrato su tutti i fronti della giunta Fontana era stato duramente punito da Legambiente e il Sole24 ore, facendo perdere ben 28 posizioni alla città nel solo ultimo anno della passata amministrazione. Dalla mobilità alla gestione rifiuti fino alla tutela ambientale la nostra città era stata trasportata in fondo alle classifiche nazionali e si è avuta una inversione, seppur ancora piccola, solo grazie alla scelte concrete della nostra amministrazione. Ricordo il nostro bando per l’efficienza energetica grazie al quale già 13 grossi condomini stanno cambiando le caldaie con impianti nuovi ed efficienti. E ancora il grande progetto della scuola Pellico grazie al quale avremo una scuola di Varese moderna e innovativa ma soprattutto in classe A per risparmio energetico. Penso poi al grande lavoro sulla mobilità e al Park & Bus che sta promuovendo il mezzo pubblico tra i varesini».