Eiffel 65, sabato al Land of Freedom

Da Torino all’Olimpo della scena dance mondiale, gli Eiffel 65 si esibiranno in concerto sabato 11 novembre al Land of Freedom di Legnano.

Nati nel 1998 ed esplosi fino a diventare un fenomeno mondiale, gli Eiffel 65 sono a oggi la band italiana che ha venduto più copie negli Usa (oltre 3 milioni con l’album “Europop”) e la prima in assoluto ad aver portato la musica dance al festival di Sanremo nell’edizione 2003 con la canzone “Quelli che non hanno età”. Tra le hit con la loro firma anche “Blue (Da Ba Dee)”, il loro singolo più celebre, “Move your body” e “Too much of heaven”. Il successo planetario degli Eiffel 65 ha fatto da apripista alla carriera da solista del loro deejay, Gabry Ponte. Gli Eiffel 65, infatti, si sciolsero nel 2006, ma nel 2010 Maury e Jeffrey sono tornati a ricostituire il gruppo.

Per loro è stata una seconda giovinezza: Brian Tyler, compositore di colonne sonore per film del calibro di “The Fast and The Furious: Tokio Drift” e “Final Destination 5”, ha scelto quattro anni fa “Blue (Da Ba Dee)” come intro di “Iron Man 3”, consentendo agli Eiffel di tornare alla ribalta nelle chart mondiali, balzando addirittura alla posizione numero 1 della classifica di Hong Kong (per l’occasione è stata registrata una versione in mandarino per il mercato cinese).

Gli Eiffel 65 saranno gli ospiti di ’90 Night Life, il party targato Max Savietto e Panico che attraverso i più grandi protagonisti ripercorre la musica dance degli Anni Novanta.

La grande musica live al Land of Freedom continuerà nei prossimi due mesi con Metempsicosi (Franchino, Mario Più, 00Zicky) il 18 novembre, Backyard Babies (19 novembre), i Finley (1 dicembre), Roy Paci con gli Aretuska (8 dicembre) e i Sud Sound System (15 dicembre).

Il Land of Freedom si trova a Legnano (MI) in via Maestri del Lavoro 23, a dieci minuti di distanza da Milano e dall’aeroporto intercontinentale di Malpensa.