E’ Elena Perinelli l’azzatese dell’anno

Dopo il nuotatore Nicolò Martinenghi quest’anno toccherà alla pallavolista azzatese Elena Perinelli.

Sarà lei a ricevere, venerdì 1° dicembre, il riconoscimento per merito allo sportivo dell’anno. La cerimonia in Sala Triacca, sede della Pro Loco, in via Volta 26.

La serata sarà anche l’occasione per la consegna delle borse di studio in memoria del professor Don Umberto Colombo (qui chi era Umberto Colombo).

Questo il programma della serata: ore 20.30 ritrovo nella Sala Triacca sede della Pro Loco in via Volta 26. Ore 21 consegna riconoscimento per merito allo sportivo azzatese dell’anno. Seguirà alle ore 21.15 un incontro con la scrittrice Roberta Lucato.