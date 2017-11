Eletto il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi

Nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi a Golasecca.

Le elezioni si sono svolte il 13 novembre 2017, mentre l’insediamento ufficiale è avvenuto nel corso del Consiglio Comunale “dei grandi” il 20 novembre, posto al secondo punto dell’OdG: un congruo numero di giovani della scuola primaria e secondaria di Golasecca si sono presentati, previa convocazione ufficiale, davanti al sindaco Claudio Ventimiglia. Presenti anche l’insegnate di riferimento per la scuola primaria Edi Pellizzaro e quella della scuola secondaria Monica Banda ed alcuni genitori.

Il neo Sindaco Junior è Francesca Oldani, che sostituisce quello uscente Andrea Chierichetti, mentre il vicesindaco è Riccardo Bonadeo.

Il Vicesindaco Bonadeo ha avanzato tre richieste nelle linee programmatiche ovvero: l’allungamento dell’intervallo scolastico, la sostituzione delle tapparelle delle finestre delle aule scolastiche e il posizionamento delle porte per il gioco del calcio nel campetto di palla a volo antistante le scuole (proposte che saranno prese in considerazione). I ragazzi del CCR sono tutti apparsi entusiasti del loro nuovo ruolo di responsabilità. Agli stessi sono stati fatti gli auguri per il futuro di cittadini speciali,

I nomi del nuovo CCR: Francesca Oldani (sindaco), Riccardo Bonadeo (vicesindaco), Alessio Garbin, Alfio Martin, Elia Sangiovanni, Sofia Caruso, Riccardo Molon, Samuel Ranzini, Gabriele Gentile, Luca Ruggieri, Beatrice Folzini, Davide Garbin, Rosa Gaia Verzì, Alessandro Luoni, Alberto Maggioni.