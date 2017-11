Eletto il consiglio dei piccoli, il Sindaco junior è Francesca Oldani

A Golasecca è stato eletto il consiglio dei piccoli. L’insediamento ufficiale è avvenuto il venti novembre, durante il Consiglio Comunale, dove un congruo numero di giovani della scuola primaria e secondaria di Golasecca sono stati accolti dal Sindaco Claudio Ventimiglia.

Presenti anche l’insegnate di riferimento per la scuola primaria Edi Pellizzaro e quella della scuola secondaria Monica Banda ed alcuni genitori. Il neo Sindaco Junior è Francesca Oldani, che sostituisce quello uscente Andrea Chierichetti, mentre il vicesindaco è Riccardo Bonadeo.

Il Vicesindaco Bonadeo ha avanzato tre richieste nelle linee programmatiche ovvero: l’allungamento dell’intervallo scolastico, la sostituzione delle tapparelle delle finestre delle aule scolastiche e il posizionamento delle porte per il gioco del calcio nel campetto di palla a volo antistante le scuole (proposte che saranno prese in considerazione). I ragazzi del CCR sono tutti apparsi entusiasti del loro nuovo ruolo di responsabilità. Agli stessi sono stati fatti gli auguri per il futuro di cittadini speciali.