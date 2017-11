Elmec Solar partecipa a KEY ENERGY 2017

Foto varie

Dal 7 al 10 novembre Elmec Solar, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili appartenente al gruppo Elmec di Brunello (Varese), partecipa all’11° edizione della fiera “Key Energy” presso RiminiFiera, nella sezione novità del 2017 ‘Key Solar’.

Key Energy – che si svolge insieme a “Ecomondo” Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile – è un punto di riferimento dedicato alle energie rinnovabili per l’area mediterranea. Nel 2016 la manifestazione ha fatto registrare la partecipazione di 1200 imprese e di 105.574 visitatori.

L’evento offre un focus su fotovoltaico e accumulo, soluzioni per l’efficienza energetica nell’industria e nel residenziale, soluzioni per la mobilità sostenibile intermodale e connessa.

Elmec Solar presenta a questo evento le principali soluzioni di accumulo energetico e fotovoltaico di cui è distributore sul territorio nazionale, in particolare darà ampio spazio al rivoluzionario sistema di accumulo energetico ZHERO, di cui Elmec Solar ha l’esclusiva per l’Italia. ZHERO è annoverato fra le innovazioni tecnologiche presenti a Key Energy 2017 (http://www.keyenergy.it/elenco-

espositori/innovazioni-tecnologiche, sezione Key Storage).

La fiera è occasione per far conoscere a curiosi ed addetti ai lavori le soluzioni trattate da Elmec Solar, come Tesla Powerwall 2, e le novità che le riguardano. Inoltre, tutti gli interessati possono vedere e conoscere da vicino il nuovo sistema ZHERO realizzato dalla Une srl di Correggio (Reggio Emilia).

Quest’ultimo ha da poco debuttato sul mercato, distinguendosi subito come innovazione made in Italy ecologica, all-in- one, con batterie al sale. Saranno date anche informazioni sui prossimi corsi per installatori del sistema ZHERO, che ripartiranno pochi giorni dopo la chiusura della fiera.

Alessandro Villa Amministratore Delegato di Elmec Solar commenta così la partecipazione a Ecomondo-Key Solar: «Quest’anno abbiamo voluto fortemente partecipare a Ecomondo-Key Energy perché la manifestazione è un vero punto di riferimento per il settore delle rinnovabili e restituisce un’immagine interessante di come si sta evolvendo questo mercato. E’ un’esperienza sia per chi decide ora di passare a questo tipo di energia, sia per chi da tempo l’ha già scelta e desidera invece fare un passo in avanti. Privati, aziende, addetti ai lavori qui trovano quanto offre la tecnologia attuale. Noi presenteremo soluzioni che non solo guardano al presente, ma anche al futuro, sia in termini di rispetto ambientale che di gestione dell’energia».