Ema, Roberto Maroni: “Il sorteggio con la monetina è il paradigma di questa Europa”

«Il sorteggio con la monetina è un po’ il paradigma di questa Europa che non sa decidere, non sa assumersi le responsabilità e lascia decidere ad altri o alla sorte, il modo peggiore per rapportarsi con i Paese, che genera non solo delusione ma anche tristezza. Un’Unione di Paesi che non sa decidere, nel bene e nel male, genera proprio questo sentimento», ha commentato il Presidente della Regione Roberto Maroni, rispetto a Ema, l’agenzia europea per i medicinali si sposterà in Olanda.

«C’è grande delusione ma anche consapevolezza di aver fatto tutto quello che si poteva fare per avere un dossier competitivo, come dimostrato nelle prime due votazioni – ha proseguito Maroni, durante la conferenza stampa tenuta congiuntamente con il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Palazzo Pirelli -: mi spiace molto perchè era un risultato a cui

tenevamo ed eravamo pronti, prontissimi, perchè Milano, la Lombardia e l’Italia hanno un ruolo strategico fondamentale nel campo delle scienze per la vita».

«Ringrazio, oltre a Beppe Sala, che si e’ speso molto, gli operatori economici di Milano,

il mondo delle imprese, il Governo italiano, che so quanto si è impegnato, partendo da Enzo Moavero Milanesi – ha aggiunto Maroni -. La partita di Ema finisce qua, ma non finisce il ruolo che Milano e la Lombardia vogliono avere nel settore delle scienze della vita, dove abbiamo portato investimenti importanti, con Human Technopole, per esempio, e la Citta’ della salute e della ricerca».

«Ora smaltiamo questa delusione, almeno non ha prevalso una città che aveva come dossier di candidatura un dossier inferiore a quello di Milano – ha aggiunto Maroni -, la sorte non ci ha favorito, ma riprendiamo con la stessa lena e faremo quanto previsto per investire in questi altri siti strategici e ci impegneremo perchè Milano sia quello che vogliamo: un centro di attrazione di investimenti per questo settore strategico, con l’azione della Regione, del Governo e del Comune di Milano, nell’interesse dei nostri cittadini».

«Da domani però io e Beppe Sala e anche il Governo italiano magari qualche iniziativa dobbiamo pensare di prenderla, perchè Milano merita e vogliamo che, nel campo delle scienze della vita e, più in generale, nei rapporti con l’Unione europea, le venga

riconosciuto il ruolo di leadership che merita» ha concluso Maroni.