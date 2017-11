Ernia incontra i fan a Varese Dischi

Ernia, giovedì 9 Novembre, sarà felice di incontrare tutti i suoi fan a Varese alle ore 16:00 presso la Varese Dischi di Via Manzoni, dove presenterà il suo ultimo progetto discografico: l’album “Come uccidere un usignolo/67 prodotto da Thaurus Music con distribuzione Universal.

Tra i più apprezzati e seguiti rapper della nuova generazione, Mattero Professione in arte Ernia, dopo il successo dell’ “Usignolo Summer tour” che ha contato oltre 20 date in giro per l’Italia, torna più entusiasta che mai nel presentare al suo pubblico il suo ultimo lavoro che si avvale delle produzioni dei migliori producers della scena odierna: Da Parix a Shablo, non mancano inoltre le produzioni di Marz, Lazza e Luke.

“Lei No”e “Noia”, sono solo alcuni dei brani inclusi nel disco, che si arricchisce inoltre di preziosissime e importanti collaborazioni e featuring con alcuni dei migliori rapper del panorama italiano, come il feat con il grande Gue Pequeno nel brano “Disgusting” e il feat co Mecna nel brano “Tradimento”. Il nuovo cofanetto di Ernia, contenente ben 2 cd e 16 canzoni, grazie ad un sound ipnotico ed ammaliatore in grado di catturare sin dalle prime note, fonde perfettamente sonorità trap, rap, melodie vocali e metriche rap precise e dirette in un mix inedito di elementi diversi che ben rispecchiano l’evoluzione e il singolare percorso di uno dei rapper più seguiti ed amati della scena hip hop contemporanea. Il disco, ricco di suggestioni musicali, analizza con una genuina semplicità lo scorrere della vita quotidiana con lo sguardo critico, attento e insoddisfatto comune a moltissimi

giovani affranti dai comportamenti, dalle aspettative e dalle mille problematiche che affliggono la società contemporanea.

Tutti i fan potranno farsi autografare da Ernia la copia del cofanetto “Come uccidere un Usignolo/67” disponibile in tutti i negozi di dischi e nei digital store dal 3 Novembre.