Errori formali nella richiesta, niente consiglio aperto sulla ex Saronno-Seregno

Stop al consiglio comunale aperto sulla vicenda della ex Saronno-Seregno.

La comunicazione viene da Raffaele Fagioli, presidente del Consiglio comunale della città.

«Il vivace dibattito sull’argomento green way, Ciclo Metropolitana Saronnese, abbattimento dei ponticelli ferroviari di Via Filippo Reina e Via don Luigi Monza ha portato all’attenzione della cittadinanza diverse iniziative. Tra queste, due toccano da vicino il Consiglio Comunale da me presieduto», dice Fagioli. Il riferimento è alla richiesta di consiglio comunale aperto, attivata mediante una raccolta firme, ed una successiva richiesta di consiglio comunale aperto da parte di sette consiglieri comunali.

Per la seconda – ricorda Fagioli – il Regolamento prevede lo svolgimento dell’assemblea entro 30 giorni a partire dal 7 novembre, giorno di protocollazione della richiesta.

«Per la prima invece è prevista una procedura più articolata a partire dalla modalità di raccolta, autentica e consegna delle firme fino alla verifica del Segretario Generale in merito alla correttezza procedurale e sui contenuti».

Ed è su queste modalità che la richiesta di consiglio comunale si è andata a infrangere.

«Pur essendo il contenuto della richiesta di Consiglio Comunale aperto

ammissibile e nell’interesse generale, la raccolta firme non può essere considerata valida ai fini della richiesta di convocazione di un consiglio comunale aperto».

Gli errori procedurali e formali, descritti dal Segretario Generale, sono «molteplici». Qual è il problema? «Manca l’indicazione delle generalità di un rappresentante dei sottoscrittori né di un rappresentante supplente. Inoltre le firme non risultano autenticate da un consigliere comunale né da altro pubblico ufficiale. Alcune firme non risultano conformi essendo carenti di indirizzo ed in alcuni casi non sono residenti a Saronno. È errato il destinatario della raccolta firme. Nella documentazione non è indicata l’esatta intitolazione dell’ordine del giorno».

«Per concludere evidenzio che i moduli utilizzati per la raccolta firme non rispettano quanto previsto in materia di trattamento di dati sensibili (c.d. Legge sulla Privacy) essendo carenti di un esplicito richiamo alla finalità, modalità e trattamento dei dati stessi». Inoltre nei moduli erano raccolti anche numeri di telefono e mail dei sottoscrittori, un dato «sovrabbondante».