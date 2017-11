Esami da non fallire per Caronnese e Varesina

Quindicesima giornata di campionato per il Girone A di Serie D, con Caronnese e Varesina impegnate sui rispettivi campi di casa. Tutti in campo domenica 19 novembre alle ore 14.30.

CARONNESE – CASALE

La Caronnese non può perdere il passo del Gozzano (impegnato a Sesto San Giovanni contro la Pro Sesto) e contro il Casale dovrà provare a fare bottino pieno. I ragazzi di mister Aldo Monza dovrà ritrovare il successo in casa dopo i due pareggi contro Seregno e Chieri che hanno fatto perdere il passo di vetta ai rossoblu.

VARESINA – OLGINATESE

Sfida da non sottovalutare per la Varesina, impegnata a Venegono Superiore contro l’Olginatese. Le fenici vogliono trovare continuità dopo il bel successo di Voghera – terzo di fila lontano dal “Comunale” – ma devono ritrovare il feeling con il campo di caso dopo il passaggio di Gozzano e Inveruno. Mister Alessandro Marzio dovrà però alzare la guardia ai suoi contro un avversario tosto e compatto come i bianconeri lecchesi, che arrivano da sette risultati utili consecutivi.