Escursione di San Martino a Monteviasco

Monteviasco

Domenica 12 novembre in occasione della tradizionale Festa di S. Martino che si svolge ogni anno a Monteviasco il CAI Luino propone una escursione percorrendo un fantastico itinerario che percorre tutta la Viaschiana partendo da Curiglia per arrivare a Monteviasco. Passeggiata molto

suggestiva tra faggete dai colori autunnali, antichi alpeggi e scorci sul selvaggio torrente Viaschina.

Al termine della camminata a Monteviasco è in programma, nel pomeriggio, una importante festa popolare in onore di uno dei due Santi a cui è dedicata la Chiesa Parrocchiale SS. Martino e Barnabà. Alle ore 15.00 S. Messa con la tradizionale processione del Santo per le vie del paese seguita dai festeggiamenti sulla terrazza dell’ex Asilo con caldarroste, vin brulè e le ormai famose Frittelle di San Martino. La ricorrenza di San Martino è sempre stata nel passato una data molto importante in quanto sanciva con l’arrivo dell’inverno, la scadenza dei rapporti di lavoro dei contadini, i rinnovi di mezzadria, la compravendita di bestiame, attrezzi agricoli, scorte alimentari.

Tempo escursione Curiglia – Monteviasco h3,15 – Ritorno: Monteviasco – Ponte di Piero (funivia facoltativa) Ponte di Piero – Curiglia h 0,45 – Difficoltà T2 – Dislivello 495

Programma

Ore 8.45 ritrovo al posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano e partenza con

mezzi propri per Curiglia

Ore 9.30 inizio escursione. Itinerario: Curiglia –Viasco – Cortetti – Polusa – Moteviasco

Calzature e abbigliamento adeguato

Pranzo al sacco

Il ritorno a Ponte di Piero a piedi o in funivia che, grazie alla collaborazione con la Coop. Surive

Servizi, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 concede CORSE DELLA FUNIVIA eccezionalmente A

PREZZO AGEVOLATO (euro 5.00 A/R) per tutti.

Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità

Informazioni e adesioni:

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

iatluino@provincia.va.it