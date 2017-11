Escursione nelle fortificazioni della Linea Cadorna

le trincee della linea Cadorna sui monti Orsa e Pravello. gita, il gruppo alpinistico Falchett di Tradate foto di Matteo Toffano

Sabato mattina 4 novembre il CAI Luino propone una escursione lungo l’itinerario del sistema difensivo italiano alla Frontiera Nord verso Svizzera – comando occupazione avanzata frontiera nord (OAFN) più conosciuta come Linea Cadorna accompagnati da Alberto Rossi, sindaco di Mesenzana e ricercatore storico della Valtravaglia.

Siamo nel 1916, la guerra è in pieno svolgimento e i lavori per la costruzione delle fortificazioni militari a ridosso del confine svizzero procedono con molta celerità; occorre al più presto che siano pronte per fronteggiare un eventuale attacco nemico che dopo aver invaso la neutrale Svizzera (come era successo con i Paese Bassi), attaccasse alle spalle l’Italia.

A questo proposito sulla montagna del monte S. Martino vengono realizzate: una caserma (intitolata al gen. Luigi Cadorna), un acquedotto, un forte d’artiglieria (intitolato a Re Vittorio Emanuele III), 3 punti strategici d’osservazione ed una fitta rete di camminamenti, trincee e gallerie sotterranee che si collegano alle altre opere che uniscono la Valtravaglia con la Valcuvia.

La postazione di Val Alta è contrassegnata con il n° 24, mentre i tre osservatori sono contrassegnati con i numeri 36 (Monte Colonna), 37 (S. Martino in Culmine) e 38 (Buco del Diavolo).

I lavori sono frutto di un attento studio geologico e viene eseguito da personale militare e civile, per quanto riguardo la parte a noi interessata viene utilizzata oltre il personale militare, l’impresa CROCI di Valganna, oltre squadre di uomini e donne dei paesi vicini i quali venivano pagati £. 5 al giorno per i lavori in montagna e £3 per quelli in pianura più il vitto. Questo lavori hanno portato una certa economia in una valle povera come la nostra.

Itinerario: Fontana degli ammalati, fortificazioni della val Alta, il rientro passando dalle trincee in galleria.

Tempo ore 4 – dislivello 500m – difficoltà T2

Programma

Ore 7.50 appuntamento presso posteggio a lago del Porto nuovo a Luino

Ore 8.00 partenza con mezzi propri per Mesenzana – posteggio Municipio

Ore 8.30 inizio escursione

Ore 13.00/13.30 fine escursione

Si consiglia una bottiglietta di acqua e una barretta energetica o frutto

Abbigliamento e calzature adeguate

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità

Informazioni e adesioni:

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it