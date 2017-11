Escursione sul Monte Verità

Domenica 26 novembre il CAI Luino propone una escursione sulle montagne che si affacciano sul Locarnese, Terre di Pedemonte e lago Maggiore con meta il Monte Verità, il cui nome originale è monte Monescia, una collina sopra Ascona nel Canton Ticino. Il parco del monte Verità, accessibile al pubblico, è un luogo di bellezza magica in cui ritrovare la calma e l’energia della natura. Innumerevoli sono i modi per vivere il parco: percorrere il percorso museale e culturale, visitare la casa del te, passeggiare nei sentieri ammirando le diverse varietà di piante esotiche, seguire il percorso magnetico “Arcobaleno di Chiara”, godere il panorama sulle valli ticinesi ed il Lago Maggiore dai quattro punti panoramici.

Partendo da Losone, l’itinerario percorre il sentiero didattico della collina dei Maia. Alla fattoria Novella del Lamatrekkingticino, vedremo i lama scesi per svernare dai Monti di Comino. Attraverseremo la strada dei “Polacchi” costruita nel 1942 da 450 internati che collega Arcegno a Golino e proseguiremo salendo a Ruino. Raggiungeremo Artore percorrendo il sentiero sul versante nord. Il percorso del rientro si effettuerà passando dal Sass di Beröi dal quale si gode di una suggestiva vista panoramica, verso la cima, punto energetico, del Monte Balladrum. Dalla vetta dello stesso, raggiungeremo il Parco Parsifal del Monte Verità e il Santuario della Madonna della Fontana (sorgente miracolosa)

Lunghezza del percorso km 11: salita 4.5 km – discesa 6.5 km

Tempo h4 – Quota partenza: 230 m – quota più alta 700 m.

Dislivello totale 550 m – Difficoltà T2

Programma

Ore 8.10 ritrovo presso il posteggio Porto Nuovo

Ore 8.15 partenza con mezzi propri per Losone – Non serve bollino autostrada

Ore 9.30 ritrovo a Losone sul piazzale della stazione di servizio MIGROL (Mercato Cattori) e proseguimento per posteggio all’inizio dell’itinerario

Documento valido per l’espatrio

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Gita gratuita con condivisione delle spese auto

Assicurazione. Ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità e non è assicurato dall’organizzazione per infortuni individuali

Informazioni e adesioni

– Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – email info@prolocomaccagno.it

– CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

– Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it