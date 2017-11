Esplosione in un appartamento, ferite due donne

Un’esplosione ha distrutto un appartamento in via Cardinal Tosi di Busto Arsizio. Intorno alle 21 di mercoledì 29 novembre un boato è riecheggiato nel centro della città, proprio all’inizio dell’area pedonale.

Per cause ancora in fase di accertamento, infatti, un attico posto al terzo piano di un condominio è stato interessato da un’esplosione. Nello scoppio sono rimaste ferite in modo lieve una donna e sua figlia. L’onda d’urto ha divelto i serramenti dell’abitazione.

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto e Gallarate sono intervenuti in forze con tre automezzi: un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala. Hanno spento alcuni focolai, messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.