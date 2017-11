Euroesame a Belgrado per la Banco Bpm

Trasferta impegnativa per la Banco Bpm Busto che nel pomeriggio di mercoledì 8 novembre (ore 17,30) scenderà in vasca a Belgrado contro la Stella Rossa, nel match di andata dei quarti di finale di Len Euro Cup.

Un appuntamento atteso e sentito dai Mastini che vogliono fare strada in Europa ma hanno trovato un abbinamento tutt’altro che morbido per il primo confronto a eliminazione diretta. La Stella Rossa infatti arriva dalla Champions League, la massima competizione continentale dalla quale è stata estromessa per mano degli spagnoli del CN Sabadell. (foto in alto: Valentino Gallo)

I bustocchi invece si presentano al match dopo aver superato indenni i due turni di qualificazione: secondi nel girone iniziale organizzato proprio alle piscine “Manara” (raggruppamento vinto dai magiari del Ferencvaros), primi in quello di Aix en Provence, in Francia. La squadra di Baldineti dovrà però fare ancora a meno dei propri centriboa, Blary e Baraldi, ancora infortunati e quindi non disponibili. La bella prova offerta sabato contro i campioni d’Italia della Pro Recco però, ha dato fiducia a Figlioli e compagni che avranno a disposizione la gara di ritorno in casa per provare a eliminare la Stella Rossa.

«Sarà una partita molto difficile anche per via di queste assenze – conferma Baldineti alla vigilia – Loro sono una buona squadra reduce dall’eliminazione dalla Champions League che gioca tra l’altro in un campo difficile, dove il tifo si fa molto sentire. Noi dovremo essere bravi a tenere botta per cercare poi di centrare il passaggio del turno nel match di ritorno del 9 dicembre».

La Banco Bpm tornerà in Italia giovedì mattina, in tempo per preparare la gara di campionato di sabato (ore 15, Busto Arsizio) contro la Lazio.