Europe in tour, tappa italiana all’Alcatraz

Li abbiamo visti lo scorso anno suonare davanti ad un Alcatraz tutto esaurito in occasione del trentennale di “The Final Countdown”. Gli Europe sono pronti a tornare.

Ad ottobre pubblicheranno il nuovo album e successivamente calcheranno i palchi mondiali con il loro “Walk The Earth World Tour 2017-2018″. Joey, John, John, Mic & Ian saranno in Italia per un’unica data, il 29 novembre 2017 all’Alcatraz di Milano, concerto organizzato da VERTIGO.

Gli Europe si formano nel 1981 in Svezia. La band – che inizialmente si chiama Force – comprende Joey Tempest (voce), John Norum (chitarra) e John Leven (basso); il gruppo riesce a vincere un concorso musicale all’inizio degli anni Ottanta, che permette agli Europe di firmare un contratto discografico. Dopo aver cambiato nome in Europe e realizzato due album in patria – EUROPE e WINGS OF TOMORROW — la band firma con la Epic Records in formazione rimaneggiata. Nel 1986, gli Europe incidono THE FINAL COUNTDOWN, che – complici i singoli “The final countdown” e “Carrie” – diventa un grandissimo successo sia in Inghilterra sia negli Stati Uniti. Due anni più tardi è la volta di OUT OF THIS WORLD, lavoro che però non realizza le stesse vendite del disco precedente. Nel 1991 viene invece realizzato PRISONERS IN PARADISE, l’ultimo album prima dello scioglimento. Gli Europe si ritrovano nel 2003 quando – nella formazione originale – esce START FROM THE DARK, seguito da SECRET SOCIETY del 2006. Il disco dal vivo ALMOST UNPLUGGED viene invece realizzato nel 2008. Il nuovo lavoro LAST LOOK AT EDEN esce a settembre 2009, mentre per un altro disco bisognerà attendere il 2011.