Ex Saronno Seregno: convocato il consiglio comunale aperto

Il presidente Raffaele Fagioli ha convocato, mercoledì 6 dicembre alle 20, il consiglio comunale aperto su tema “Ferrovia dismessa Saronno-Seregno: quali prospettive di riuso sostenibile”.

La seduta è stata richiesta dai consiglieri comunali di minoranza, ad eccezione di Forza Italia ma anche da oltre 600 cittadini tramite una raccolta firme. Questa richiesta è stata però dichiarata non ricevibile dall’Amministrazione comunale per il mancato rispetto di alcuni requisiti formali.

Negli ultimi giorni si sono tenuti due momenti di approfondimento sul tema che ha visto una vera e propria mobilitazione cittadina: la conferenza stampa organizzata sul tema della Ciclometropolitana dall’Amministrazione comunale in cui è stato presentato il concept della futura greenway da realizzare nei piani comunali con uno sbancamento della massicciata e l’incontro organizzato da Fiab con alcune proposte su un recupero dell’ex ferroviaria dismessa senza sbancamento.

Mercoledì 6 dicembre ricorrerà un mese dal previsto avvio dell’abbattimento dei ponticelli di via Reina e di via Don Monza bloccato dopo poche ore dalla Soprintendenza. Sicuramente per la seduta del consiglio comunale aperta si saprà anche la decisione della Soprintendenza ossia se i ponti potranno essere abbattuti oppure no.