Ex Saronno-Seregno: consegnate le firme per il consiglio comunale aperto

Sbancamento dell\'ex Saronno-Seregno: camminata per dire no

Questa mattina, giovedì 2 novembre, l’ex assessore al Verde Roberto Barin ha protocollato in Municipio la raccolta firme realizzata da Fiab e Legambiente per richiedere un consiglio comunale aperto sul futuro dell’ex Saronno-Seregno.

Con il passaparola e il porta a porta sono state raccolte 405 firme in meno di tre giorni. «È solo l’inizio – rimarca Barin – ne sono in arrivo altre che provvederemo ad aggiungere nei prossimi giorni».

La richiesta è semplice: fare il punto della situazione sul futuro della tratta dismessa dell’ex Saronno-Seregno, dopo le notizie di un imminente demolizione dei ponticelli e sbancamento della massicciata. «Vogliamo sapere cosa succederà e quali sono i progetti del Comune perchè la massicciata e i ponticelli sono parte della cittadina dall’Ottocento ed è giusto che i cittadini e soprattutto i residenti siano informati».

La consegna delle firme in municipio

Il consiglio comunale aperto è solo ultimo step della mobilitazione in corso a Saronno che arriva dopo la petizione online che ormai sfiora le 1900 firme, la camminata sui binari e la lettera sottoscritta da dodici associazioni. Tutte iniziative che hanno come obiettivo minimo quello di conoscere dall’Amministrazione comunale il progetto di recupero dell’ex tratta ferroviaria: le associazioni sostengono il progetto di conversione dell’ex tracciato in “greenway”, vale a dire un percorso pedonale e ciclabile. Il mantenimento dei ponti e del rilevato consentirebbe di lasciare il percorso indipendente dalla viabilità.