Ex Saronno – Seregno, parte la demolizione dei ponti ma la Soprintendenza la blocca

Parte la demolizione dei ponti ma la soprintendenza la blocca

Gli operai sono arrivati, hanno allestito il cantiere ma dopo qualche ora hanno dovuto rimuovere mezzi e blocchi perchè la Soprintendenza ha disposto, con un fax del responsabile Luca Rinaldi, lo stop dei lavori.

E’ stata davvero una giornata campale per il quartiere a sud del Municipio. E’ iniziata alle 9 con l’arrivo degli operai e di un mezzo per “strappare” i binari. Del resto l’obiettivo del cantiere era la demolizione dei due ponticelli, quello su via Reina e su via Don Monza, primo passo verso lo sbancamento della massicciata dell’ex Saronno Seregno.

Mentre gli operai sistemavano il cantiere e venivano realizzati i primi interventi c’è stata qualche protesta dai residenti e tanti amarcord. Intorno a mezzogiorno il sopralluogo del sindaco Alessandro Fagioli e dell’assessore ai Lavori pubblici Dario Lonardoni. Il colpo di scena è arrivato verso le 14 quando è stato diffuso il fax, inviato all’attenzione del primo cittadino a Ferrovienord (che sta eseguendo i lavori) e ai carabinieri della compagnia cittadina con cui la soprintendenza archeologia delle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza Pavia, Sondrio e Varese ha “ordinato l’immediata sospensione dei lavori di demolizione tratta ferroviaria dismessa di proprietà di Ferrovienord”.

Ed effettivamente in meno di un’ora gli operai hanno smontato l’intero cartiere ripristinando l’apertura del ponticello.