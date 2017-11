Faceva il “palo” nel bosco, denunciato per spaccio

Martedì 14 novembre, al pomeriggio, la volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio ha denunciato per spaccio un ucraino di 48 anni residente in città: faceva il “palo” per un gruppo di “spacciatori dei boschi”.

Erano circa le 16,00 quando la pattuglia, percorrendo la strada comunale per Arconate, ha notato delle persone che si addentravano in una zona boschiva nota come base per un’attività di spaccio di droga.

Gli agenti a loro volta sono penetrati a piedi nel fitto della vegetazione da dove hanno potuto osservare i movimenti di un uomo che, in sella a una bicicletta, percorreva più volte un sentiero sterrato facendo avanti e indietro e guardandosi attentamente intorno.

L’individuo, notati gli agenti, ha improvvisamente invertito la marcia dirigendosi verso il centro del bosco e lanciando l’allarme a gran voce, provocando così la fuga in diverse direzioni di un gruppo di persone.

La “vedetta”, identificata appunto come l’ucraino S.V., è stata bloccata, perquisita e trovata in possesso di una dose di cocaina. Lo stesso straniero, prima di essere denunciato per concorso in spaccio, ha ammesso di svolgere le funzioni di “palo” per un gruppo di spacciatori nordafricani dai quali viene ricompensato con dosi di droga.