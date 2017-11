Fagnano e Bosto prendono il largo

(Foto Facebook – U.S. Bosto)

Altra giornata molto interessante nei campionati minori del calcio dilettante. In Prima Categoria il Fagnano vince e allunga, così come il Bosto in Terza. Grande bagarre in vetta nei gironi M e Z di Seconda Categoria.

PRIMA CATEGORIA

Il Tradate riposava e così il Fagnano ha sfruttato al meglio l’occasione per allungare, battendo 2-1 il Gorla Maggiore. Cas e Vanzaghellese agguantano la terza piazza: il Sacconago passa 2-1 sul campo del Casbeno, mentre il Luino non può nulla in casa delle “V”: 4-1 il finale. Colpi esterni anche per il Tre Valli, 2-1 a Cairate, per la Valceresio, 2-1 a Ispra, per l’Antoniana, 1-0 in casa del San Marco e l’Arsaghese che espugna 2-0 il campo della Folgore Legnano.

CLASSIFICA: Fagnano 28; Tradate 23; Cas Sacconago, Vanzaghellese, Gorla Maggiore 18; Arsaghese, Tre Valli 17; Folgore Legnano 14; Valceresio 13; Ispra 12; Cairate 10; San Marco 9; Antoniana 7; Luino, Casbeno 4.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Botta e risposta tra le due Lonate: il Ceppino passa 2-0 a Borsano e si tiene la vetta, ma il Pozzolo risponde presente piegando 1-0 la Crennese. Tiene il passo anche l’Aurora Cantalupo grazie al 2-1 sulla Robur – ancora a quota zero – mentre cade il Samarate, sconfitto tra le mura amiche dal Beata Giuliana. Il Gorla Minore passa 3-2 in casa del Rescalda, cade invece l’Arnate nel derby contro la Gallaratese: 3-2 il finale. Pokerissimo del Canazza, 5-2 alla Rescaldinese, termina 2-2 tra Kolbe e Virtus Cantalupo.

CLASSIFICA: Lonate Ceppino 26; Lonate Pozzolo 23; Aurora Cantalupo 21; Samarate, Gorla Minore, Arnate 19; Gallaratese 18; Kolbe 17; Crennese 16; Virtus Cantalupo 15; Rescaldinese 13; Beata Giuliana, Rescalda 11; Canazza 8; Borsanese 7; Robur 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

La grande sfida di giornata tra Cuassese e Insubria termina 2-2 con i gialloblu che raggiungono il pareggio negli istanti finali di gara. Sfrutta l’occasione il San Michele che passa 3-0 a Ternate, mentre risale il CantelloRasa che regola 2-1 il Buguggiate. Frenano l’Aurora Induno, 2-2 sul Sumirago, e la Calcinatese, 0-0 ad Albizzate, mentre cade in casa la Malnatese trafitta 2-0 dal Laveno Mombello. Successi interni per il Caravate, 3-0 al Viggiù, e per il Ceresium, 2-1 sulla Lavena Tresiana.

CLASSIFICA: San Michele, Insubria 23; Cuassese 22; CantelloRasa 20; Calcinatese 16; Caravate 15; Laveno Mombello, Ternatese 14; Buguggiate 13; Aurora Induno, Malnatese 12; Ceresium Bisustum, San Luigi Albizzate 11; Lavena Tresiana 10; Sumirago 8, Viggiù 7.

TERZA CATEGORIA

Il Bosto soffre più del dovuto, ma passa 2-1 a Cuvio e allunga in vetta, sfruttando il pareggio 1-1 tra Sommese e Varano e la sconfitta interna 3-2 della Casmo contro la Pro Cittiglio. Il Coarezza batte 3-1 il Rancio e si prende il secondo posto e risale anche l’Olona che passa 2-1 a Jerago. Turno di riposo per il France Sport, l’Angerese batte 2-0 contro l’Eagles, il Don Bosco rifila un 6-0 al Mascia.