Fagnano, Insubria e Bosto non sbagliano un colpo

Le immagini dei dilettanti

(Foto Facebook – ASD San Michele Calcio)

In Prima Categoria il Fangnano continua a vincere, così come l’Insubria in Seconda e il Bosto in Terza. Diverse le gare sospese o rinviate per pioggia in questa domenica di calcio.

PRIMA CATEGORIA

Il Fagnano non sbaglia, regolando 4-1 l’Arsaghese. Tiene il passo il Tradate, che batte 3-1 l’Antoniana, più staccato il Gorla Maggiore che passa 2-0 a Luino. Riposo per la Vanzaghellese, risale la Folgore Legnano superando 2-1 il Cas Sacconago. Successo esterno per la Valceresio, 2-1 a Cairate, sfrutta invece il fattore campo il Casbeno per vincere 2-0 contro l’Ispra. Rinviata San Marco – Tre Valli.

CLASSIFICA: Fagnano 25; Tradate 20; Gorla Maggiore 17; Vanzaghellese, Arsaghese 14; Folgore Legnano 13; Cas Sacconago 12; Tre Valli 11; Cairate 10; Ispra, San Marco 9; Valceresio 7; Luino, Casbeno 4; Antoniana 3.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Non gioca il Samarate – rinviata la sua gara contro la Rescaldinese, così come Rescalda – Virtus Cantalupo – e ne approfitta a metà il Lonate Pozzolo, che si prende il primo posto pareggiando 2-2 contro l’Arnate. A pari merito anche l’altro Lonate, il Ceppino, che a Kolbe si impone 7-3. L’Aurora Cantalupo risale grazie al 2-0 contro il Beata Giuliana, così come la Gallaratese che regola 3-0 la Robur. Terminano in parità Borsanese – Canazza (1-1) e Crennese – Gorla Minore (2-2).

CLASSIFICA: Lonate Pozzolo, Lonate Ceppino 20; Samarate 19; Aurora Cantalupo 18; Arnate 16; Gallaratese 15; Rescaldinese, Kolbe, Crennese, Gorla Minore 13; Virtus Cantalupo 11; Rescalda 8; Beata Giuliana 7; Borsanese 6; Canazza 2; Robur 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

L’Insubria vince ancora, 2-1 a Induno e si tiene stretto il primo posto. A un punto la Cuassese che si impone 6-1 in casa del CantelloRasa. Il San Michele regola 1-0 la Calcinatese e sale al terzo posto. Successo anche per la Ternatese, 3-1 sul Viggiù, e per la Lavena Tresiana, 2-1 a Caravate. Tre i pareggi in questo turno: senza reti l sfida tra Ceresium e Sumirago, a Malnate il Buguggiate fa 2-2, stesso risultato ad Albizzate tra San Luigi e Laveno Mombello.

CLASSIFICA: Insubria 22; Cuassese 21; San Michele 17; CantelloRasa, Calcinatese 14; Ternatese 13; Buguggiate 12; Malnatese, Caravate 11; Laveno Mombello 10; Lavena Tresiana 9; Ceresium Bisustum, Aurora Induno, Sumirago 8, San Luigi, Viggiù 7.

TERZA CATEGORIA

Rinviata la grande sfida tra Casmo e Sommese, il Bosto stacca le inseguitrici vincendo 3-2 in casa del Don Bosco. Sale al terzo posto il Coarezza che regola 4-0 la Casport, mentre entra nelle zone nobili il Rancio grazie al 3-2 in casa dell’Angerese. Risale anche il France Sport che ha la meglio 1-0 sulla Pro Cittiglio, il Varano passa 3-0 a Travedona, l’Olona ne fa 9 al Mascia. Riposava il Cuvio, pareggio 2-2 tra Jeraghese e Eagles.